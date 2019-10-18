Концерт памяти Якова Науменко состоится 22 октября в Белгосфилармонии

В этом году народному артисту Беларуси Якову Науменко исполнилось бы 60 лет. Национальный академический народный оркестр Беларуси им. Жиновича в честь юбилея артиста посвящает ему мемориальный вечер «Вспоминая Якова Науменко», который состоится 22 октября в Белгосфилармонии.

Певец и композитор Яков Науменко был одним из самых известных и востребованных артистов белорусской эстрады, обладал неповторимым тембром голоса и мощной сценической харизмой.

Энергичный, полный сил и планов, летом 2012 года он погиб в Севастополе в результате трагического стечения обстоятельств… На сегодняшний день нет ни подозреваемых, ни обвиняемых в гибели артиста.

Последние пять лет насыщенной артистической карьеры Якова Науменко были связаны с Национальным академическим народным оркестром им. И. Жиновича под руководством народного артиста Беларуси Михаила Козинца. В этом коллективе Яков Науменко работал ведущим солистом.

В первом отделении мемориального вечера «Вспоминая Якова Науменко» примет участие ансамбль народной музыки «Бяседа» под руководством народного артиста Беларуси композитора Леонида Захлевного. Яков Науменко — один из создателей этого известного коллектива, несколько первых концертных сезонов в истории ансамбля был его солистом.

Во втором отделении на сцену выйдут заслуженная артистка Республики Беларусь Надежда Микулич, поэтесса Валентина Поликанина, а также солисты оркестра им. Жиновича, лауреаты международных и национальных конкурсов Игорь Задорожный, Андрей Колосов, Анастасия Рачицкая и Наталья Брацловская. В сопровождении оркестра они исполнят популярные песни из репертуара Якова Науменко и его авторские произведения.

Ведущая концерта — музыковед Ольга Брилон.

Билетов осталось немного, их стоимость от 10 рублей.