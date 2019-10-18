Губаревича не зарегистрировали. Кто составит «конкуренцию» Давыдько?

Одним из наиболее известных представителей оппозиции, кого срезали на этапе регистрации кандидатов в депутаты, оказался председатель движения «За Свободу» Юрий Губаревич.

Юрий Губаревич

Он намеревался баллотироваться в Минске по Восточному округу № 107. По этому же округу кандидатом зарегистрирован Геннадий Давыдько — известный в прошлом актер, бывший глава Белтелерадиокомпании, а ныне руководитель пропрезидентской «Белой Руси» и член Совета Республики.

Комментируя отказ в регистрации кандидатами представителей движения «За Свободу», Губаревич отметил, что «в сложившейся ситуации власти могут не только фальсифицировать подсчет голосов, но и подбирать оппонентов своим кандидатам».

Политик не исключил, что его могли не зарегистрировать, чтобы во время дебатов с Геннадием Давыдько не звучали острые вопросы. Губаревич планирует обжаловать отказ в регистрации его кандидатов в депутаты, но опыт прошлых выборов показывает, что список кандидатов по округу уже не изменится.

Геннадий Давыдько

И очевидно, что Давыдько — не просто фаворит, а на 99,9% — депутат Палаты представителей седьмого созыва.

С этим мнением не согласен конкурент Давыдько на выборах, кандидат в депутаты от Либерально-демократической партии Александр Ванкович.

Александр Ванкович

«Я категорически отказываюсь верить в то, что депутатов в нашей стране якобы назначают, а не выбирают. Уверен, что депутатом парламента от Восточного округа станет тот, за кого проголосуют избиратели. Могу лишь сказать, что если жители округа окажут это доверие мне, то за этот выбор им впоследствии не будет стыдно», — сказал Ванкович в комментарии для Naviny.by.

Отметим, что 35-летний Александр Ванкович по образованию журналист. Ранее работал в «Советской Белоруссии» и Naviny.by. Сейчас занимается информационным обеспечением деятельности крупной производственной компании «АЗСИНДУСТРИЯ». Советник председателя Либерально-демократической партии. Участвовал в местных выборах 2018 года.

По словам Ванковича, он готов «к участию во всех проводимых дебатах, дискуссиях и обсуждениях на авторитетных площадках».

«Безусловно, Геннадий Брониславович известный человек и серьезный конкурент, но я ни в коем случае не считаю себя менее достойным кандидатом, чем кто бы то ни был, — сказал Ванкович. — Я почти на тридцать лет моложе господина Давыдько (Давыдько 64 года. — ред.). Мне 35 лет. Я во всех смыслах полон сил. На мой взгляд, это идеальные годы для «связи» со всеми возрастными слоями нашего общества. Накоплен определенный жизненный опыт и убеждения, есть контакт с молодежью и взаимопонимание со старшим поколением».

Ванкович сослался на недавнее интервью Давыдько порталу TUT.by, в котором руководитель «Белой Руси» сказал, что для него важно, «чтобы молодежь была в привилегированном положении».

«Возможно, эти выборы — как раз возможность для Геннадия Брониславовича доказать это делом и открыть дорогу в парламент более молодым кандидатам», — заявил Ванкович.

Всего по Восточному округу № 107 зарегистрировано семь кандидатов. Помимо Геннадия Давыдько и Александра Ванковича это:

• Андрей Божко, 1990 г.р., замдиректора ЧПТУП «Мирубир», член Республиканской партии;

• Наталья Горячко, 1966 г.р., специалист по работе персонала ООО «Клиенты Навсегда», член Белорусской социал-демократической партии (Грамада). Горячко хорошо известна тем, что, будучи наблюдателем на президентских выборах 2015 года, отказалась пожимать руку Лукашенко;

• Дмитрий Касперович, 1982 г.р., индивидуальный предприниматель, член Партии БНФ, председатель Минской городской организации ПБНФ;

• Денис Ранчинский, 1988 г.р., специалист по продаже ООО «ЭлектоКабельКомплект», член Коммунистической партии Беларуси;

• Светлана Сацукевич, 1967 г.р., директор средней школы № 34, член Республиканской партии труда и справедливости.