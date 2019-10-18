Лукашенко подписал указ о повышении пенсий докторам наук и профессорам

Указ № 386 «О стимулировании научной деятельности и совершенствовании оплаты труда» подписал Александр Лукашенко, сообщила пресс-служба президента.

Фото: пресс-служба президента

Документ приводит законодательные акты в соответствие с указом от 18 января 2019 года № 27 «Об оплате труда работников бюджетных организаций», которым определены основные подходы к комплексному изменению с 1 января 2020 года системы оплаты труда работников бюджетных организаций, отмечается в релизе.

«Также для повышения мотивации к занятию научно-педагогической деятельностью в учреждениях высшего образования указом № 386 предусмотрены меры по увеличению уровня материального обеспечения лиц из числа профессорско-преподавательского состава и обучающихся в учреждениях высшего образования», — отметила пресс-служба.

С 1 сентября 2019 года увеличены размеры стипендий аспирантов и докторантов, студентов и магистрантов, достигших особых успехов в изучении отдельных учебных дисциплин, а также студентов, обучающихся по определенным специальностям профилей образования «Педагогика» и «Педагогика. Профессиональное образование». С 1 января 2020 года устанавливаются ежемесячные доплаты к пенсиям лицам, имеющим ученую степень доктора наук и ученое звание профессора (при достижении пенсионного возраста и прекращении трудовой деятельности).