Правительство увеличило прогнозируемый темп роста ВВП до 102,8%.

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Предполагается, что темпы роста экспорта товаров и услуг в 2020 году сложатся на уровне 103,6%, внешнеторговое сальдо сформируется на уровне 1% ВВП, сообщается на сайте Совмина.

«В доработанном [по поручению президента] прогнозе максимально учтены все ресурсы по ускорению динамики роста сферы услуг — расширение потребительского спроса на фоне роста реальной заработной платы, значительный спрос на ИT-продукт белорусского производства, увеличение финансирования науки», — отмечается в сообщении.


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Предусмотренные планом меры направлены на повышение эффективности работы госорганизаций, развитие малого и среднего бизнеса, стимулирование притока инвестиций, задействование неиспользованных резервов экономического роста.

В 2020 году дефицит республиканского бюджета составит 995,1 миллиона рублей (менее 1% к ВВП), который будет профинансирован за счет внешних госзаймов и остатков средств республиканского бюджета.
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Тэги: Совет министров рост ВВП белорусский экспорт

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