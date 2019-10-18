Правительство увеличило прогнозируемый темп роста ВВП до 102,8%.

Предполагается, что темпы роста экспорта товаров и услуг в 2020 году сложатся на уровне 103,6%, внешнеторговое сальдо сформируется на уровне 1% ВВП, сообщается на сайте Совмина.

«В доработанном [по поручению президента] прогнозе максимально учтены все ресурсы по ускорению динамики роста сферы услуг — расширение потребительского спроса на фоне роста реальной заработной платы, значительный спрос на ИT-продукт белорусского производства, увеличение финансирования науки», — отмечается в сообщении.

Предусмотренные планом меры направлены на повышение эффективности работы госорганизаций, развитие малого и среднего бизнеса, стимулирование притока инвестиций, задействование неиспользованных резервов экономического роста.

В 2020 году дефицит республиканского бюджета составит 995,1 миллиона рублей (менее 1% к ВВП), который будет профинансирован за счет внешних госзаймов и остатков средств республиканского бюджета.