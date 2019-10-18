Ученые доказали одинаковый вред от пары сигарет в день и целой пачки

Представители Колумбийского университета опубликовали исследование, согласно которому нерегулярное курение может быть гораздо опаснее, чем принято считать.

Ученые проанализировали данные об около 25 тыс. людей. Некоторые из них не курили вообще, некоторые были нерегулярными курильщиками (курили несколько сигарет в день) и некоторые были заядлыми курильщиками (более 30 сигарет в день), передает NV.ua .

«Многие люди предполагают, что курение нескольких сигарет в день не так уж и плохо. Но оказывается, что разница в сокращении объема легких между тем, кто курит пять сигарет в день по сравнению с двумя пачками в день, относительно невелика», — говорит руководитель исследования доктор Элизабет Олснер.

Ученые предупреждают, что люди недооценивают риски от нерегулярного курения, и они должны бросать курить, независимо от того, сколько сигарет в день выкуривают.

Исследование также подтвердило, что после того, как люди бросают курить, уровень сокращения объема легких снижается, но не восстановится к нормальному как минимум 30 лет.