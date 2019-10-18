Видеофакт. Полмиллиона каталонцев вышли на антииспанский митинг в Барселоне

Манифестация началась из-за приговоров руководителям Каталонии, которые организовали референдум о ее независимости в 2017 году.

Участие в акции, по данным полиции, приняли 525 тысяч человек. Демонстранты прибыли в каталонскую столицу со всего региона.

Паралельно с центральной манифестанцией, начались беспорядки недалеко от здания Национальной полиции, в которых приняли участие студенты и радикальные протестующие. Участники бросали бутылки и петарды в полицейских, начали жечь мусор и сооружать баррикады.

Референдум о независимости Каталонии прошел в октябре 2017 года. За отделение автономии от Испании проголосовали 90% пришедших на избирательные участки. В голосовании участвовали около 42% населения региона. Конституционный суд Испании и Евросоюз не признали итоги голосования.