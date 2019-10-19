Правительство по велению Лукашенко повысило прогноз роста ВВП

«С учетом поручения главы государства» прогнозируемые темпы роста ВВП в 2020 году увеличены до 2,8%, сообщила пресс-служба правительства.

«Предполагается, что темпы роста экспорта товаров и услуг в 2020 году сложатся на уровне 103,6%, внешнеторговое сальдо сформируется на уровне 1% ВВП», — отмечается в релизе.

Планируется увеличить объем инвестиций в основной капитал «за счет активизации работы по заключенным и планируемым к заключению инвестиционным проектам с международными финансовыми организациями».

В доработанном прогнозе «максимально учтены все ресурсы по ускорению динамики роста сферы услуг — расширение потребительского спроса на фоне роста реальной заработной платы, значительный спрос на IT-продукт белорусского производства, увеличение финансирования средств на науку».

Темпы роста реальной заработной платы в 2020 году «скорректированы до 102,5%».

При доработке прогнозных документов правительство разработало «план мер, формирующих условия для ускоренного роста экономики».

Меры направлены на «повышение эффективности работы государственных организаций, развитие малого и среднего бизнеса, стимулирование притока инвестиций, задействование неиспользованных резервов экономического роста».

В 2020 году дефицит республиканского бюджета составит 995,1 млн рублей («менее 1% к ВВП»), «который будет профинансирован за счет внешних государственных займов, предоставляемых на финансирование расходов бюджета, в сумме 869,2 млн рублей и остатков средств республиканского бюджета — 125,9 млн рублей».

Основные направления денежно-кредитной политики на 2020 год «уточнены в части формирования Национальным банком условий для поддержания темпов кредитования, в том числе потребительского, на уровне, не приводящем к нарастанию системных рисков».

По итогам совещания 19 сентября Александр Лукашенко отправил на доработку правительству пакет прогнозных документов на 2020 год. Прирост ВВП планировался на уровне 2,5%, реальной зарплаты — на 2,1%, экспорта товаров и услуг — на 3,3%.