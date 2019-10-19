На субботу объявлен желтый уровень опасности

В субботу, 19 октября, погоду на территории Беларуси будет формировать область повышенного атмосферного давления, сформированная в теплой воздушной массе.

Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-западный умеренный. Максимальная температура воздуха +14..+20°C (в южных районах +21..+23°C).

В столице осадков не прогнозируется. В течение суток столбик термометра покажет:

утром +9..+11°C;

днем +17..+19°C;

вечером +13..+15°C.

Как отметили синоптики, в утренние часы в ряде регионов сгустится туман, из-за чего объявлен желтый уровень опасности.