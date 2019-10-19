На субботу объявлен желтый уровень опасности

/ Общество
Просмотров: 485

В субботу, 19 октября, погоду на территории Беларуси будет формировать область повышенного атмосферного давления, сформированная в теплой воздушной массе.

Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-западный умеренный. Максимальная температура воздуха +14..+20°C (в южных районах +21..+23°C).

В столице осадков не прогнозируется. В течение суток столбик термометра покажет:

  • утром +9..+11°C;
  • днем +17..+19°C;
  • вечером +13..+15°C.

Как отметили синоптики, в утренние часы в ряде регионов сгустится туман, из-за чего объявлен желтый уровень опасности.
Оценка: 
Средняя: 4 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: погода туман

Другие материалы на эту тему:

Рекорд холода 75-летней давности побит в Беларуси

Рекорд холода 75-летней давности побит в Беларуси

Август-2019. Каким будет последний месяц лета?

Август-2019. Каким будет последний месяц лета?

Какие еще погодные сюрпризы готовит белорусам июнь

Какие еще погодные сюрпризы готовит белорусам июнь

Один хороший зимний день. Солнце над Минском

Один хороший зимний день. Солнце над Минском