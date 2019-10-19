На субботу объявлен желтый уровень опасности
В субботу, 19 октября, погоду на территории Беларуси будет формировать область повышенного атмосферного давления, сформированная в теплой воздушной массе.
Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-западный умеренный. Максимальная температура воздуха +14..+20°C (в южных районах +21..+23°C).
В столице осадков не прогнозируется. В течение суток столбик термометра покажет:
- утром +9..+11°C;
- днем +17..+19°C;
- вечером +13..+15°C.
Как отметили синоптики, в утренние часы в ряде регионов сгустится туман, из-за чего объявлен желтый уровень опасности.