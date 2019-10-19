Сценарий — атомная война. В Германии проходят секретные учения НАТО

Секретные военные учения Североатлантического альянса проходят на территории Германии. По данным местных СМИ, отрабатывается сценарий атомной войны.

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Как пишет Kronen Zeitung, учения, получившие название «Стойкий полдень» начались на этой неделе. Немецкие и итальянские военные отрабатывают безопасное перемещение ядерного оружия на самолетах.