Сценарий — атомная война. В Германии проходят секретные учения НАТО

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Секретные военные учения Североатлантического альянса проходят на территории Германии. По данным местных СМИ, отрабатывается сценарий атомной войны.

Фото из Википедии

Как пишет Kronen Zeitung, учения, получившие название «Стойкий полдень» начались на этой неделе. Немецкие и итальянские военные отрабатывают безопасное перемещение ядерного оружия на самолетах.

Германия задействовала свои ВВС — истребители авиационной эскадры 33 и истребители-бомбардировщики Panavia Tornado (дислокация — недалеко от Бюхеля, федеральная земля Рейнланд-Пфальц). Издание сообщает, что на этой авиабазе находятся до 20 американских ядерных боеголовок типа B61, пишет lenta.ru.
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Тэги: Германия НАТО учения НАТО

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