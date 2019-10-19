Двух активисток движения «Матери 328» зарегистрировали кандидатами в депутаты

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Две общественные активистки движения «Матери 328» зарегистрированы кандидатами в депутаты Палаты представителей.

Фото из архива носит иллюстративный характер

Так, лидер движения пенсионерка Лариса Жигарь будет бороться за депутатский мандат в Гродненском-Занеманском округе №49 (она баллотируется от Белорусской социал-демократической партии (Грамада)).


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Здесь ей конкуренцию составляют: член Белорусской партии «Зеленые» председатель правления ОО «Гродненский центр правовой помощи потребителям» Жанна Гостяева; член ЛДП, педагог дополнительного образования гродненской гимназии №2 Анатолий Мальцев; главврач гродненской детской поликлиники №1 Ирина Луканская; директор компании «РМБСпай» Артур Римша.

Еще одна активистка — временно не работающая Татьяна Каневская — выдвигается от ОГП по Гомельскому-Советскому округу №34.

Для попадания в парламент ей предстоит обойти: члена ЛДП, юриста компании «Экологика» Ольгу Игнатенко; члена РПТС, начальника отдела маркетинга и рекламы ОАО «Кирмаш» Виктора Борисова; главного идеолога Гомельской области Ирину Довгало.


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О движении «Матери 328» (также «Матчын рух 328») стало широко известно после голодовки, которую активистки объявили в конце апреля 2018 года.

Акцию, которая началась в Калинковичах и Пуховичском районе, впоследствии поддержали во многих городах Беларуси.

Активистки добиваются изменения антинаркотического законодательства, а также справедливой квалификации деяний своих детей, поскольку, как они утверждают, органы следствия искусственно завышают степень вины тех, кто попался с наркотиками, стараясь выставить их распространителями, за что положено более суровое наказание.

Сюжет: Выборы в парламент
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Тэги: выборы в парламент-2019 Персона: Лариса Жигарь Жанна Гостяева Анатолий Мальцев Артур Римша Татьяна Каневская Ольга Игнатенко Виктор Борисов Ирина Довгало Город: Гомель Гродно

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