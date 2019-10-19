В Красноярском крае РФ после прорыва дамбы на золотом прииске погибли 15 человек.

Утром 19 октября на реке Сейба в Красноярском крае произошел прорыв дамбы на золотодобывающем прииске. По данным МЧС, погибли 15 человек. Еще 12 человек пострадали, рассказали в краевой администрации. Судьба 13 человек устанавливается.









По информации портала meduza.io , прорыв произошел в 6 утра по местному времени (2 часа ночи по белорусскому времени) в районе села Щетинкино в 170 километрах к югу от Красноярска. Из-за разрушения дамбы технологического водоема оказались затоплены два вагончика, в которых жили рабочие. По словам неназванного источника ТАСС, образовавшаяся волна селевого потока достигала четырех метров в высоту. В двух вагончиках жили около 74 человек, а всего в поселке на прииске — 180. Местные власти объявили эвакуацию Щетинкино (МЧС сообщает только об эвакуации рабочего вахтового поселка).

Власти объявили разрушенную дамбу кустарной. По словам председателя правительства края Юрия Лапшина, она была построена «с нарушением всех мыслимых и немыслимых норм». Местное управление Ростехнадзора также отчиталось, что дамбу не ставили на учет и проверки на ней не проводились. Представитель красноярского краевого управления Следственного комитета Ольга Шаманская предположила, что выше по течению реки могла находиться еще одна дамба, прорыв которой привел к разрушению дамбы в рабочем поселке. Работник прииска рассказал «Говорит Москва», что всего дамб было четыре — они держали отработанные затопленные участки золотодобычи.

СК возбудил дело по статье о нарушении правил безопасности при проведении работ. На место происшествия вылетел лично губернатор Красноярского края Александр Усс. Он рассказал, что дамба принадлежала холдингу «Сибзолото», который работал на прииске по лицензии. Министр экологии края Павел Корчашкин уточнил, что на прииске работало входящее в холдинг ООО «Сисим». После происшествия сайт «Сибзолота» перестал открываться, подробности об участке «Сисим» доступны в кэше.

По данным ГУ МЧС России по региону, на место трагедии направлены спасатели. В Курагинский район вылетели два вертолета «Ми-8» МЧС России для оказания помощи пострадавшим. Всего планируется привлечение около 270 человек и 50 единиц техники, включая авиацию. В готовности находится аэромобильная группировка Сибирской пожарно-спасательной академии МЧС России.