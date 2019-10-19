В режиме онлайн прошли перепись более двух миллионов белорусов

В Беларуси процедуру переписи населения Беларуси посредством интернета прошли более двух миллионов человек. Об этом сообщает БелаПАН со ссылкой на оперативные данные Национального статистического комитета.

Иллюстрация: ont.by

В интернете перепись населения завершена — 18 октября было последним днем, когда анкету можно заполнить онлайн.

По данным Белстата, всего на 9.00 19 октября в стране приняли участие в переписи населения 4 млн 836 тыс. человек, из них сделали это через интернет — 2 млн 24 тыс. человек (41,9% от всех переписавшихся).

Из регионов страны по количеству принявших участие в переписи лидирует Минск, где эту процедуру прошли 1 млн 13,7 тыс. человек, в том числе 691,1 тыс. — посредством интернета (68,2% от принявших участие). Затем следует Минская область — здесь в переписи уже поучаствовало 899,7 тыс. человек, из них 318,1 тыс. — с помощью интернета (35,4%).

Перепись населения проходит с 4 по 30 октября. Впервые эту процедуру можно было пройти в интернете. Анкета для самостоятельного заполнения была доступна на сайтах перепись.бел и census.by с 4 по 18 октября.