Группу белорусов задержали в Германии по подозрению в серии краж из грузовиков

Немецкая полиция в сотрудничестве с французской жандармерией, властями Чехии, платформой EMPACT и Европолом пресекла деятельность занимавшейся кражей грузов преступной группы, состоящей из граждан Беларуси.

Груз, с которым задержали подозреваемых. Фото: europol.europa.eu

Как сообщает БелаПАН со ссылкой на Европейское полицейское агентство (Европол), преступная группа похищала грузы из фур, которые останавливались на парковках и на площадках для отдыха водителей.

По данным Европола, злоумышленники действовали в основном вдоль немецкого автобана А7 недалеко от столицы федеральной земли Нижняя Саксония — Ганновера. Только в одной этой земле они, предположительно, ответственны почти за 60 фактов краж. Общий ущерб от хищений составил более 500 тысяч евро.

Департамент полиции Нижней Саксонии с декабря 2018 года вел расследование в отношении группы, состоящей как минимум из шести белорусов.

В ходе расследования обмен информацией через Европол показал, что группа несет ответственность за ранее совершенные хищения во Франции. Также правоохранителям стало ясно, что злоумышленники въехали в Евросоюз специально с целью совершения преступлений.

В дополнение к нескольким автомобилям члены группы имели различные грузовые автомобили для погрузки товаров прямо на месте преступления и вывоза их за границу.

По информации Европола, 10 октября четыре члена организованной преступной группировки, включая ее предполагаемого главаря, были пойманы с поличным в Германии. В ходе спецоперации был задержан грузовик с украденными телевизорами. Расследование продолжается.