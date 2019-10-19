Нацбанк: одна из предпосылок укрепления рубля в этом году — значительное чистое предложение инвалюты

За девять месяцев нынешнего года на внутреннем валютном рынке Беларуси сформировалось существенное чистое предложение иностранной валюты, что создавало предпосылки для укрепления белорусского рубля.

Как сообщает БелаПАН , об этом говорится в докладе начальника главного управления монетарной политики и экономического анализа Национального банка Дмитрия Мурина, представленном на расширенном заседании правления регулятора.

Мурин отметил, что чистое предложение иностранной валюты за указанный период сформировалось на всех сегментах рынка, включая операции банков и нерезидентов. Так, субъекты хозяйствования за январь—сентябрь сформировали чистое предложение иностранной валюты в 520 млн долларов против чистого спроса в 490 млн долларов США за аналогичный период прошлого года.

Физические лица продали на чистой основе 590 млн долларов США, что почти вдвое меньше, чем годом ранее. «Такое уменьшение связано с более быстрым ростом объемов покупки иностранной валюты по мере увеличения денежных доходов населения», — отметил докладчик.

В сложившейся ситуации Национальный банк осуществлял покупку избыточного предложения валюты.

С одной стороны, по словам Мурина, это позволило не допустить значимой переоцененности реального курса белорусского рубля и сохранить его вблизи равновесного уровня. Номинальная стоимость корзины валют за январь—сентябрь 2019 года снизилась на 1,2%. Белорусский рубль укрепился к доллару США на 4%, к евро — на 8,4%, ослаб к российскому рублю на 3,5%.

С другой стороны, купленная валюта была направлена на пополнение международных резервных активов и улучшение их структуры.

По данным Нацбанка, на начало IV квартала 2019 года золотовалютные резервы Беларуси составили 8,8 млрд долларов США, что покрывает 2,6 месяца импорта. С начала года они увеличились на 1,7 млрд долларов.