Лукашенко о противниках аккумуляторного завода, которые шли в кандидаты: «Они завтра готовы свинтить в Минск»

Александр Лукашенко подверг критике противников аккумуляторного завода в Бресте, которые выдвигались кандидатами в депутаты Палаты представителей.

Фото пресс-службы президента Беларуси

«Я хочу, чтобы и дальше молодежь надеялась только на себя, чтобы более активно себя проявляла. Но гвалтом не кричала там, как я знаю, в Бресте вот эти, а я ж предупреждал, когда у вас был на 1000-летии, что смотрите, у вас некоторые аккумуляторщики эти, начнется предвыборная кампания, и вы поймете, почему они “гвалтовали”. Они все выдвинулись кандидатами в депутаты», — сказал Лукашенко в ходе встречи со студентами и преподавателями Академии управления при президенте 18 октября (здесь и далее цитаты из телеверсии встречи, показанной 19 октября на телеканале «Беларусь 1»).

«То есть им пофиг этот аккумуляторный завод, они завтра готовы свинтить в Минск и здесь шататься по этой улице и тихонько себя вести или же гвалтом кричать уже на минских площадях. Им для этого надо было», — считает официальный лидер.

Из четырех выдвигавшихся на выборах противников аккумуляторного завода кандидатом в депутаты Палаты представителей зарегистрирован только Владимир Мороз — в Брестском-Пограничном избирательном округе № 4, напоминает БелаПАН.