Лукашенко рассказал студентам Академии управления, зачем назначил старшего сына своим помощником

В Беларуси «особо никто не рвется» на государственные должности, «потому что там надо работать день и ночь и давать результат». Об этом заявил Александр Лукашенко 18 октября на встрече со студентами и преподавателями Академии управления при президенте (здесь и далее цитаты из телеверсии встречи, показанной на следующий день по телеканалу «Беларусь 1»).

Фото пресс-службы президента Беларуси

Лукашенко отметил, что он не приемлет клановости и кумовства. «То есть у меня нет вот этого: вот это — доверенное лицо, вот это — близкий, это там родной и так далее. Абсолютно нет», — заявил официальный лидер.

При этом он пояснил, почему еще в 2005 году назначил своего старшего сына Виктора Лукашенко помощником по вопросам национальной безопасности.

«Я почему его помощником назначил? Он часто этим пользовался, вот не даст соврать, чтоб ближе какой-то очень острый, животрепещущий вопрос довести до президента в течение нескольких часов. И я не пожалел. Я получал откровенные, честные, не приглаженные вопросы», — сказал глава государства.

«Ну, не могу сказать, что Наталья Ивановна Кочанова (глава Администрации президента. — БелаПАН) не является таким сегодня работником, я ее часто в пример ставлю, что она не ретуширует эти вопросы. Вот такой должен быть сегодня руководитель», — подчеркнул Лукашенко.

«Поэтому я, может быть, не называю эти критерии, как профессионализм, патриотизм, преданность своему народу, нравственная чистота. Я просто вам рассказываю на примерах, как это вообще в жизни бывает и какие люди там нужны. И не думайте, что у нас можно, знаете, везде там по блату, по знакомству, как раньше говорили, продвинуться на высокие должности. Я вам скажу, даже у нас тенденций в обществе таких нет», — считает Лукашенко.

«Ну, может, только у молодых, которые за студенческой скамьей, — продолжил он. — У нас нет, как у соседних государств, вот, попал на государственную должность — хлебное место. Нет. Туда особо никто не рвется, потому что там надо работать день и ночь и давать результат. Это — главный показатель любого управленца».