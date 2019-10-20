Видеофакт. В Бресте машина ГАИ попала в ДТП

Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого поврежден служебный автомобиль Госавтоинспекции, случилось накануне днем.

По информации пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, авария произошла в Бресте на улице Московской.

Как сообщается, 44-летний брестчанин не справился с управлением и врезался в стоявший в первой полосе авто ДПС.

На служебном «Фольксвагене» работал проблесковый маячок синего цвета — инспектор оформлял другое правонарушение.

От удара сотрудник ГАИ, а также девушка-нарушитель, сидевшие в салоне «Фольксвагена», получили травмы — им в больнице была оказана медицинская помощь.

«При проведении медицинского освидетельствования у виновника аварии было зафиксировано свыше 3 промилле алкоголя», — отметила Чемоданова.

Вчера сообщалось, что в Ивье в ДТП попал милицейский автомобиль. Подобные аварии не редкость на дорогах Беларуси.

Так, 4 августа 52-летний водитель «Ауди» на трассе Минск — Витебск, поворачивая налево на АЗС, не уступил дорогу ехавшему по встречке милицейскому «Мицубиси», а 20 июля сообщалось, что в Шарковщинском районе автомобиль ГАИ столкнулся с «Рено».