Область повышенного атмосферного давления оккупировала Беларусь

В последний день недели погоду на территории страны будет формировать область повышенного атмосферного давления (только в утренние часы на северо-востоке Витебщины скажется влияние малоактивного атмосферного фронта).

По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Утром в некоторых районах сгустится туман (о рекомендациях ГАИ можно узнать здесь).

Ветер южный умеренный. Максимально воздух прогреется днем до +15..+20°C (на юге Беларуси до +22°C).

В столице дождей не прогнозируется. Ветер южный умеренный. Температура воздуха: