Область повышенного атмосферного давления оккупировала Беларусь
В последний день недели погоду на территории страны будет формировать область повышенного атмосферного давления (только в утренние часы на северо-востоке Витебщины скажется влияние малоактивного атмосферного фронта).
По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Утром в некоторых районах сгустится туман (о рекомендациях ГАИ можно узнать здесь).
Ветер южный умеренный. Максимально воздух прогреется днем до +15..+20°C (на юге Беларуси до +22°C).
В столице дождей не прогнозируется. Ветер южный умеренный. Температура воздуха:
- утром +8..+10°C;
- днем +17..+19°C;
- вечером +14..+16°C.