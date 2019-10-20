Область повышенного атмосферного давления оккупировала Беларусь

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В последний день недели погоду на территории страны будет формировать область повышенного атмосферного давления (только в утренние часы на северо-востоке Витебщины скажется влияние малоактивного атмосферного фронта).

По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Утром в некоторых районах сгустится туман (о рекомендациях ГАИ можно узнать здесь).

Ветер южный умеренный. Максимально воздух прогреется днем до +15..+20°C (на юге Беларуси до +22°C).

В столице дождей не прогнозируется. Ветер южный умеренный. Температура воздуха:

  • утром +8..+10°C;
  • днем +17..+19°C;
  • вечером +14..+16°C.
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Тэги: погода

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