Сможет ли «Динамо-Брест» оторваться в золотой гонке от БАТЭ?

После вчерашней ничьей в Борисове, где БАТЭ избежал поражения в матче с «Гомелем», некоторые болельщики и специалисты заявили, что золото нынешнего первенства на 99,99% уже могут примерять брестчане.

Действительно, отставание на данный момент БАТЭ от «Динамо» составляет четыре очка. И теперь судьба чемпионства находится только в руках футболистов с берегов Буга. Сегодня они имеют возможность в очередной раз порадовать своих болельщиков, ведь 25-й тур продолжается:

«Торпедо-БелАЗ» — «Ислочь» (начало в 14:30);

«Дняпро» — «Шахтер» (17:00);

«Динамо-Брест» — «Слуцк» (19:00).

Тур завершится в понедельник матчем «Городея» — «Энергетик-БГУ» (19:00).

О результатах субботних матчей читайте здесь.

Отметим, что «Минск» получил технические три очка из-за снятия с чемпионата минского «Торпедо».