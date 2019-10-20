Сможет ли «Динамо-Брест» оторваться в золотой гонке от БАТЭ?

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После вчерашней ничьей в Борисове, где БАТЭ избежал поражения в матче с «Гомелем», некоторые болельщики и специалисты заявили, что золото нынешнего первенства на 99,99% уже могут примерять брестчане.

Действительно, отставание на данный момент БАТЭ от «Динамо» составляет четыре очка. И теперь судьба чемпионства находится только в руках футболистов с берегов Буга. Сегодня они имеют возможность в очередной раз порадовать своих болельщиков, ведь 25-й тур продолжается:

  • «Торпедо-БелАЗ» — «Ислочь» (начало в 14:30);
  • «Дняпро» — «Шахтер» (17:00);
  • «Динамо-Брест» — «Слуцк» (19:00).

Тур завершится в понедельник матчем «Городея» — «Энергетик-БГУ» (19:00).

О результатах субботних матчей читайте здесь.

Отметим, что «Минск» получил технические три очка из-за снятия с чемпионата минского «Торпедо».
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Тэги: футбол-Беларусь

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