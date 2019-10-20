В Беларуси 19 октября побит температурный рекорд дня за весь период метеонаблюдений
После двухдневного перерыва на белорусских метеостанциях вновь обновились температурные рекорды.
19 октября пал рекорд дня за весь период метеонаблюдений, свидетельствует проведенный БелаПАН сравнительный анализ оперативной карты температур и архива Белгидромета на погодном ресурсе
В Брагине воздух прогрелся до +23,1 градуса. Прежний максимум был зафиксирован всего год назад на метеостанции Василевичи (21,7). До этого рекорд составлял 19,9 градуса (в 1961 году в Бресте и в 1996-м — в Василевичах).
Минувшим днем не обновились экстремумы только в Могилевской области (в Бобруйске повторен прошлогодний рекорд — 19,8 градуса).
В Минске было 19,9 градуса выше нуля (прежний рекорд дня — 17,6 в 2018 году), в Гомеле — 21,4 (20,7 в 2018-м), Бресте — 20,3 (19,9 в 1961-м), Гродно — 19,3 (17,6 в 1957-м), Витебске — 17,8 (17,6 в 2018-м).
Самый старый побитый рекорд — в Марьиной Горке, 19,5 градуса в 1930 году (нынешний — 20,6).
Температурные рекорды обновлялись ежедневно с 13 по 16 октября. В Минске 16 октября пал максимум, державшийся с 1907 года (20 градусов; сейчас 20,2).
В сентябре температурные рекорды фиксировались 2-го, 3-го и 9-12-го числа, антирекорды — 20-го, 21-го, 23-го и 24-го.
В октябре прошлого года экстремумы обновлялись с 16-го по 19-е, а также 30-го и 31-го числа.
В ближайшие двое суток, по прогнозу синоптиков, очень теплая погода сохранится. Это означает, что 20 октября в Минске может быть побит рекорд дня 53-летней давности (+17,4), а 21-го — 90-летней (+15,6).