Лукашенко: все партии и движения себя дискредитировали

Все нынешние партии и движения себя дискредитировали, поэтому они и не стали заметными игроками в жизни государства, заявил Александр Лукашенко в ходе посещения Академии управления при президенте 18 октября.

Фото пресс-службы президента

«Главная причина: все существующие партии и движения у нас в прошлом, а некоторые в настоящем себя дискредитировали. Вот почему нет партийного движения, а не потому, что Лукашенко их сдерживает и не хочет этих партий. Это надо время чтоб прошло, чтобы в сознании нашего общества и людей наших сформировались партии и личности от этих партий. Надо время. Спешка здесь ни к чему: повторим опыт тот, который есть сегодня в России, а еще хуже в Украине», — считает официальный лидер (здесь и далее цитаты из телеверсии визита в вуз, показанной 19 октября на канале «Беларусь 1»).

«Была у нас партия «Белорусский народный фронт», вы помните, БНФ. Где она? Там какая-то ОГП. Кто их знает, что это за партия? Чем они занимаются? Они уже не один год функционируют», — отметил Лукашенко.

В то же время, по его словам, некоторые партии существуют. «Ну, не скажу, что это партия, Компартия Беларуси, это остаток от той мощной партии, и они как-то, бедолаги, барахтаются, хотят зарекомендовать себя настоящей партией», — заявил белорусский руководитель.

Он подчеркнул, что партии имеют право выдвигать кандидатов в депутаты без сбора подписей. «В парламенте должны быть представлены разные группы. Оно так и есть, просто у нас нету гвалта этого в парламенте. Я через это прошел в своем парламенте, и мы видим на примере других стран. Что от этого хорошего? Почему не нужен этот гвалт? Потому что немедленно, в течение года, переносится на общество, и тогда мордобой начинается на площадях. Я тоже это пережил. Нам это пользы не принесло, и хорошо, что у нас тогда была введена президентская власть, когда мордобоем все занимались, люди понимали, что все-таки есть где-то президент: или отмахнется, или что-то предпримет», — сказал Лукашенко.

«А если б не было, как в развитой демократии? — продолжил он. — Вот [президент] Володя Зеленский в Украине попытался что-то, толковое дело сделать [по урегулированию конфликта на Донбассе], и что? Молчок. Или откат. Почему? Потому что сразу поднялись силы, которые на него накатили так, что мало не показалось. А у него нет тех полномочий, что там у Путина или у Лукашенко». Поэтому, по мнению Лукашенко, не надо торопиться с выборами по партийным спискам, «мы к этому еще придем».

Он также отметил, что в начале своего правления, когда не имел таких полномочий, как сейчас, его «никто не поддерживал, все хотели палки в колеса вставить».

«Полномочия у меня были не те. Я приходил в парламент, у меня под трибуной валялись оппозиционеры. Выхожу к трибуне, выступаю, потом кто-то мне шепотом говорит, намекнул: я смотрю, боже мой, человек 30 валяется под этой трибуной. Это наш был парламент», — заявил Лукашенко, имея в виду голодовку оппозиционных депутатов Верховного Совета в апреле 1995 года против инициированного президентом референдума о смене государственной символики и придании русскому языку статуса второго государственного.