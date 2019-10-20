Новый рекорд: Qantas совершила беспересадочный полет из Нью-Йорка в Сидней
Новый рекорд беспересадочного полета установил самолет, совершивший рейс из Нью-Йорка в Сидней.
Всего в воздухе лайнер авиакомпании Qantas (крупнейший авиаперевозчик Австралии, имеющий прозвище «Летающий Кенгуру») находился 19 часов 14 минут. За это время он пролетел 16 309 километров.
Ранее рекорд принадлежал полету из Нью-Йорка в Сингапур (18 часов 50 минут).
На борту рекордсмена находилось 50 человек. Это, как отмечает
В планах «Летающего кенгуру» значится полет из Лондона в Сидней.