Новый рекорд: Qantas совершила беспересадочный полет из Нью-Йорка в Сидней

/ Техно
Просмотров: 222

Новый рекорд беспересадочного полета установил самолет, совершивший рейс из Нью-Йорка в Сидней.

Фото pixabay.com носит иллюстративный характер

Всего в воздухе лайнер авиакомпании Qantas (крупнейший авиаперевозчик Австралии, имеющий прозвище «Летающий Кенгуру») находился 19 часов 14 минут. За это время он пролетел 16 309 километров.

Ранее рекорд принадлежал полету из Нью-Йорка в Сингапур (18 часов 50 минут).

На борту рекордсмена находилось 50 человек. Это, как отмечает CNN, был тестовый рейс авиакомпании, чтобы определить, как пассажиры переносят такое большое расстояние. В качестве «подопытных кроликов» выступили сотрудники Qantas.

В планах «Летающего кенгуру» значится полет из Лондона в Сидней.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Qantas авиаперелет Город: Нью-Йорк Сидней

Другие материалы на эту тему:

Авиакомпания Qantas попала в «черный список» судьбы

Авиакомпания Qantas попала в «черный список» судьбы

В США появились первые в мире авиалинии для домашних животных

В США появились первые в мире авиалинии для домашних животных

На рейсах Emirates можно говорить по мобильному телефону

На рейсах Emirates можно говорить по мобильному телефону