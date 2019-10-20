Новый рекорд: Qantas совершила беспересадочный полет из Нью-Йорка в Сидней

Новый рекорд беспересадочного полета установил самолет, совершивший рейс из Нью-Йорка в Сидней.

Фото pixabay.com носит иллюстративный характер

Всего в воздухе лайнер авиакомпании Qantas (крупнейший авиаперевозчик Австралии, имеющий прозвище «Летающий Кенгуру») находился 19 часов 14 минут. За это время он пролетел 16 309 километров.

Ранее рекорд принадлежал полету из Нью-Йорка в Сингапур (18 часов 50 минут).

На борту рекордсмена находилось 50 человек. Это, как отмечает CNN , был тестовый рейс авиакомпании, чтобы определить, как пассажиры переносят такое большое расстояние. В качестве «подопытных кроликов» выступили сотрудники Qantas.

В планах «Летающего кенгуру» значится полет из Лондона в Сидней.