Пропавшая в июле в Новолукомле девочка нашлась в России

Хэппи-эндом завершилась история поиска Ангелины Щербик (на момент исчезновения ей было 13 лет).

Напомним, жительница Соснового Бора (Ленинградская область) в Новолукомль приехала на каникулы к своему отцу.

23 июля она ушла из дома в неизвестном направлении и пропала.

Как сообщает Поисково-спасательный отряд «Ангел», девочка-подросток нашлась. Она самостоятельно обратилась в полицию Брянской области.

Подробности о том, где все этот время находилась Ангелина не афишируются.