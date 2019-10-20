Пропавшая в июле в Новолукомле девочка нашлась в России

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Хэппи-эндом завершилась история поиска Ангелины Щербик (на момент исчезновения ей было 13 лет).

Напомним, жительница Соснового Бора (Ленинградская область) в Новолукомль приехала на каникулы к своему отцу.

23 июля она ушла из дома в неизвестном направлении и пропала.

Как сообщает Поисково-спасательный отряд «Ангел», девочка-подросток нашлась. Она самостоятельно обратилась в полицию Брянской области.

Подробности о том, где все этот время находилась Ангелина не афишируются.
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Тэги: пропал человек Персона: Ангелина Щербик Город: Брянск

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