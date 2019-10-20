На Андрея Савиных подали жалобу в ЦИК за недостоверные данные

Председатель оргкомитета по созданию общественного объединения «Молодые христианские демократы» (МХД) Надежда Гацак, зарегистрированная кандидатом в депутаты по Чкаловскому избирательному округу № 96, обратилась в Центризбирком с жалобой на своего конкурента Андрея Савиных.

Гацак обращает внимание, что в документах на сайтах ЦИК и администрации Октябрьского района Минска указано, что Савиных является чрезвычайным и полномочным послом Беларуси в Турции. Однако, отмечает председатель оргкомитета МХД, эта информация уже не соответствует действительности, так как 12 сентября указом президента № 331 послом Беларуси в Турции был назначен другой дипломат — Виктор Рыбак.

«Таким образом, Савиных уже больше месяца не является послом Беларуси в Турции. Он не являлся им на момент основного этапа сбора подписей, не являлся им при подаче документов на регистрацию кандидатом в депутаты, но продолжал называть себя тем, кем больше не является», — говорится в жалобе Надежды Гацак.

По ее мнению, «сознательная подача неправдивой информации имеет целью создание для Савиных неконкурентных преимуществ в сравнении с другими кандидатами в округе».

Надежда Гацак требует у Центризбиркома лишить Андрея Савиных регистрации и привлечь к ответственности членов окружной избирательной комиссии, которые зарегистрировали кандидата, предоставившего неправдивую информацию, сообщает пресс-служба БХД.

Андрей Савиных был назначен главой белорусского диппредставительства в Турции в декабре 2013 года. До этого он работал пресс-секретарем МИД Беларуси, причем занимал эту должность дважды — с марта 2003 года по февраль 2005 года и с апреля 2010 года по декабрь 2013-го. В перерыве между работой на этой должности Савиных был заместителем постоянного представителя Беларуси при ООН и других международных организациях в Женеве.

Сама 32-летняя Надежда Гацак кандидатом в депутаты выдвинута Объединенной гражданской партией. В настоящий момент находится в отпуске по уходу за ребенком. Окончила исторический факультет Белгосуниверситета. В качестве фотокорреспондента сотрудничала с рядом белорусских независимых СМИ. Замужем, мать троих детей.