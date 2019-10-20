Кандидаты в депутаты от «Молодежного блока» идут на выборы с проектами конкретных законов

Кандидаты в депутаты неформального объединения «Молодежный блок» представили законопроекты об отсрочках от армии, отмене распределения и декриминализации незначительных объемов наркотических веществ.

Активисты «Молодежного блока». Фото svaboda.org

«Молодежный блок» состоит из активистов ряда инициатив, в частности #учебаважнее (выступает против закона об отмене отсрочек от службы в армии), ЗБС (неформальное студенческое объединение) и Legalize Belarus (инициатива за декриминализацию и смягчение наказания по антинаркотическим статьям Уголовного кодекса), сообщает БелаПАН .

Восемь активистов «Молодежного блока» были выдвинуты от партии «Белорусская социал-демократическая Грамада»: Алана Гебремариам — по 98-му округу, Данила Лаврецкий — по 95-му, Евгений Караулов — по 105-му, Никита Краснокутский — по 110-му, Алексей Лазарев — по 108-му, Станислав Шашок — по 99-му (все — Минск), Михаил Воронцов — по 85-му (Могилев), Владислав Сыса — по 3-му (Брест).

В «Молодежном блоке» признают проблемы злоупотребления отсрочками для уклонения от службы в армии и недобора в Вооруженные силы, но считают, что «молодой человек с тягой к знаниям для страны будет гораздо полезнее в учебном заведении, чем в армии».

«Мы предлагаем принцип однократности отсрочки, но немного не в том виде, которое предлагает Министерство обороны. Наше предложение такое: предоставлять отсрочку от армии только при сохранении непрерывности учебного процесса. Человек от окончания школы до аспирантуры может проучиться непрерывно, получая отсрочку для каждой ступени только один раз», — сказал активист Родион Черный.

Для обучения в колледже и дальнейшего образования отсрочка сохраняется, если человек поступает после 9-го класса.

Также был представлен законопроект, касающийся распределения после получения высшего образования. Кандидат в депутаты Данила Лаврецкий напомнил, что в 2015 году в рамках Болонского процесса Беларусь взяла на себя обязательство о полной отмене распределения, а на Парижской конференции в 2018 году было принято решение, что оно останется только для социально значимых специальностей. Это понятие и вводится предлагаемым законопроектом.

«К ним относятся силовики, специалисты в области образования и здравоохранения, без которых невозможно обойтись в регионах. Должно быть отменено распределение для всех бюджетников, но оставлено для социальных специальностей. Человек по желанию может получить статус молодого специалиста и распределение, но если он отказывается, то не должен оплачивать штраф, поскольку это нарушает право на бесплатное образование. Также статус молодого специалиста должны иметь право приобретать и студенты платной формы обучения», — сказал Лаврецкий.

Третья тема, которую будут поднимать в ходе предвыборной агитации кандидаты «Молодежного блока», — чрезмерное наказание по антинаркотическим статьям Уголовного кодекса. Разработанный ими законопроект предлагает частичную декриминализацию ответственности наркопотребителей.

«Сейчас есть понятие особо крупного размера. Все, что больше, влечет повышенную уголовную ответственность, все, что меньше, как бы мало ни было этого вещества, — просто жесткую ответственность. Мы предлагаем пойти по опыту других стран и выделить понятие значительного размера. За все, что меньше его, если человек не собирался никому это реализовывать, он будет нести административную ответственность. Если размер вещества превышает значительный, но не превышает крупный, мы предлагаем ответственность более мягкую, чем сейчас, в том числе штрафы и исправительные работы», — пояснил соавтор законопроекта, юрист Игорь Брек.

Также законопроектом предлагается уточнить понятие сбыта наркотиков и совершения преступления в составе преступной группы, поскольку сейчас, по мнению авторов, эти понятия трактуются слишком широко.