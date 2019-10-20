Жительница Костюковичского района заблудилась по дороге домой и провела в лесу пять суток

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Пять суток провела в лесу 53-летняя жительница агрогородка Белая Дуброва Костюковичского района, заблудившаяся по дороге домой.

В субботу, 13 октября, женщина помогла односельчанам в заготовке сена. Вечером по дороге домой в какой-то момент она пропала из виду.

Ее знакомые подумали, что женщина просто неправильно выбрала путь и попытались найти ее сами, однако вскоре поняли, что без помощи им не обойтись.

Поиском пропавшей занимались сотрудники РОВД, МЧС и лесхоза. Прочесывались леса, поля, территории у автодорог, заболоченные местности.

Обнаружить женщину удалось только в четверг, 17 октября — в лесном массиве, вблизи деревни Заречье Костюковичского района, примерно в 15 километрах от ее дома.

Женщина была в сознании, но без сил. После осмотра врачей она была отпущена домой, сообщает УВД Могилевского облисполкома.
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Тэги: заблудилась Город: Костюковичи

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