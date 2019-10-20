Видеофакт. Николай Лукашенко забросил две шайбы за команду отца

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19 октября стартовал новый сезон хоккейного турнира среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба.

В матче-открытии на столичной ледовой площадке «Олимпик Арены» встретились команда президента и команда Могилевской области.

Многократный победитель этого турнира команда президента одержала победу со счетом 6:2.



Двумя заброшенными шайбами отметился 15-летний Николай Лукашенко, его отец забросил одну шайбу и сделал одну голевую передачу. Лукашенко-младший играл под номером 31, у Лукашенко старшего по традиции на игровом свитере стоял номер 1.

Отметим, что за команду президента в основном играют известные в прошлом профессиональные хоккеисты. В частности, против команды Могилевской области на лед выходили Михаил Грабовский (0+3), Андрей Башко (1+1), Александр Рядинский (1+0), Ярослав Чуприс (0+1), Константин Кольцов (1+0), Андрей Михалев (0+1), Олег Антоненко (0+2), Владимир Цыплаков (0+2), Алексей Титовец, Сергей Шабанов, Алексей Крутиков, Павел Волчек, Геннадий Савилов, Дмитрий Мелешко и другие.

Следующий матч команда президента проведет 2 ноября на выезде против команды Витебской области.
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