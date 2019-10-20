«Аккумуляторщики» ответили Лукашенко: «Почему-то Машеньке можно идти в депутаты, а нам нельзя»

Противники строительства аккумуляторного завода возмущены заявлениями Александра Лукашенко по поводу участия их активистов в парламентских выборах. Об этом они заявили в ходе очередной встречи 20 октября на площади Ленина в Бресте.

В это воскресенье здесь собралось порядка 140 человек. Подобные встречи проходят каждое воскресенье с 25 февраля 2018 года.

18 октября во время встречи со студентами и преподавателями Академии управления Лукашенко заявил, что этим «аккумуляторщикам» «пофиг этот аккумуляторный завод, они завтра готовы свинтить в Минск и здесь шататься по этой улице и тихонько себя вести или же гвалтом кричать уже на минских площадях».

«Им для этого надо было (выдвигаться в депутаты. — ред.)», — подчеркнул официальный лидер.

На выборы в парламент свои кандидатуры выдвинули четыре активиста гражданской кампании против аккумуляторного завода, однако лишь один был зарегистрирован — Владимир Мороз в Брестском-Пограничном избирательном округе № 4. Трем противникам завода в регистрации отказано — Александру Кабанову, Роману Кисляку и Елене Макаревич.

«Я была в шоке, услышав такое высказывание президента, — заявила сегодня на площади одна из участниц встречи, жительница Бреста. — Почему-то Машеньке (победительница конкурса «Мисс Беларусь-2018» Мария Василевич. — БелаПАН) можно идти в депутаты, а людям, которые с января прошлого года добиваются закрытия этого опасного предприятия, нельзя!»

Активист Дмитрий Бекалюк считает, что это высказывание Лукашенко говорит о том, что завод будет запущен: «Мое личное мнение, что коровы для президента больше значат, чем мои дети. С коровами на второй день разобрались, а с заводом почти два года разбираются».

Противница завода Елена Макаревич, которую не зарегистрировали кандидатом в депутаты, заявила: «Не понимаю, как можно назвать людей с активной гражданской позицией “аккумуляторщиками”, желающими просто попасть во власть, чтобы просто “шататься” по улицам Минска?! Нам дорога наша малая родина и мы не хотим уезжать, а хотим жить в чистом городе», — заявила она.