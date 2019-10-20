Виктор Лукашенко представлял Беларусь на генассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов в Дохе

/ Спорт
Просмотров: 83

Исполняющий обязанности первого вице-президента Национального олимпийского комитета Беларуси Виктор Лукашенко принял участие в работе генеральной ассамблеи Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК). Мероприятие проходило 17-18 октября в Дохе (Катар).

В состав белорусской делегации также входил генеральный секретарь НОК Георгий Катулин.

На генассамблее АНОК обсуждались вопросы подготовки к ближайшим Олимпийским играм — 2020 года в Токио, 2024 года в Пекине и 2024 года в Париже.

Также Виктор Лукашенко провел встречу с президентом Олимпийского комитета Катара шейхом Джоаном аль-Тани. Стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества между олимпийскими комитетами двух стран, обмен опытом в организации крупных международных спортивных мероприятий, проведение тренировочных сборов на территориях наших стран и другие вопросы, сообщает пресс-служба НОК.

 

 

Фото noc.by
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: НОК АНОК Персона: Георгий Катулин Виктор Лукашенко Джоан аль-Тани

Другие материалы на эту тему:

Виктор Лукашенко стал первым вице-президентом

Виктор Лукашенко стал первым вице-президентом

Олимпийское собрание. Лукашенко обещает «серьезный разговор» по Пхенчхану

Олимпийское собрание. Лукашенко обещает «серьезный разговор» по Пхенчхану

Новое здание НОК и новая форма белорусских олимпийцев

Новое здание НОК и новая форма белорусских олимпийцев

Спортивные финансы Беларуси берут под жесткий контроль

Спортивные финансы Беларуси берут под жесткий контроль