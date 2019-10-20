Виктор Лукашенко представлял Беларусь на генассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов в Дохе

Исполняющий обязанности первого вице-президента Национального олимпийского комитета Беларуси Виктор Лукашенко принял участие в работе генеральной ассамблеи Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК). Мероприятие проходило 17-18 октября в Дохе (Катар).

В состав белорусской делегации также входил генеральный секретарь НОК Георгий Катулин.

На генассамблее АНОК обсуждались вопросы подготовки к ближайшим Олимпийским играм — 2020 года в Токио, 2024 года в Пекине и 2024 года в Париже.

Также Виктор Лукашенко провел встречу с президентом Олимпийского комитета Катара шейхом Джоаном аль-Тани. Стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества между олимпийскими комитетами двух стран, обмен опытом в организации крупных международных спортивных мероприятий, проведение тренировочных сборов на территориях наших стран и другие вопросы, сообщает пресс-служба НОК.