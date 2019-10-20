В Беларуси начали выпускать вседорожные лесовозы

Белорусский производитель «Аксиом-Групп» выпустил серию вседорожных лесовозов с гидроманипуляторами, которые способны грузить и перевозить древесину в самых труднодоступных местах. Новинки показаны в деле представителям Минлесхоза на площадке под Минском.

Сортиментовозы собраны в Минске по оригинальным чертежам. Всего разработано три модели на шасси Tatra, MAN и Volvo. Используются двигатели мощностью от 462 до 510 «лошадей», топливные баки вмещают до 545 литров. Все новинки — экологического класса Евро-5.

Основой машины выступает сортиментовозная площадка длиной до 7 метров, которая в зависимости от модели вмещает от 38 до 45 кубометров древесины.

Бревна на площадку грузит итальянский гидроманипулятор Marchesi, стрела которого вытягивается почти до 10 метров. Установка способна поднять за раз до 3,3 тонны и развернуться на 435 градусов.

Лесовозы оснащены европейскими кабинами. Внутри есть большое спальное место, сиденья с электроприводами и подголовниками, тканевая обивка, подсветка и магнитола, а за комфорт отвечают кондиционер и отопитель.

«Все спецмашины собраны в Минске, то есть это белорусское производство, но европейского качества — с комплектующими мировых автогигантов. Нам удалось создать сортиментовозы, которые ничем не уступают лучшим аналогам в Финляндии, Швеции и странах Прибалтики, но при этом наши модели вышли в полтора раза дешевле», — пояснили в компании «Аксиом-Групп».

Вседорожные спецмашины уже прошли все испытания и до конца года приступят к лесным работам.