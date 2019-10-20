Белинда Бенчич выиграла Кубок Кремля

Теннисистка из Швейцарии Белинда Бенчич (10-й номер мирового рейтинга) стала победительницей московского турнира Кубок Кремля.

20 октября в финале Бенчич обыграла россиянку Анастасию Павлюченкову (40) — 3:6, 6:1, 6:1.

Фото wtatennis.com

Это четвертый выигранный турнир в карьере 22-летней Бенчич и второй в этом году. Ранее швейцарская теннисистка была сильнейшей на турнире в Дубае.

Дойдя до полуфинала Кубка Кремля, Белинда Бенчич гарантировала себе участие в итоговом турнире WTA в китайском Шэньчжэне. Соревнование пройдет 27 октября — 3 ноября.