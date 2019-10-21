Ни одного бокала. Диетологи назвали запрещенные к употреблению продукты

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Испанские специалисты составили список вредных продуктов, которые не стоит употреблять даже в маленьких количествах.

«Диетологи каждый день сталкиваются с утверждением, что пара бокалов вина или пива в день может быть полезна для здоровья, но это не просто ложь — это настоящее варварство», — заявила диетолог Пилар Эскер, передает La Vanguardia.

Также, по ее словам, рафинированная мука и изделия из нее наносят вред здоровью, вызывая внезапные взлеты и падения уровня глюкозы, которые истощают поджелудочную железу и могут привести к диабету.

Рекомендуется отказаться также от колбас, обезжиренных молочных продуктов, а также продуктов, в названии которых содержится фраза «без сахара».
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Тэги: диетологи вредная пища пиво вино колбаса Персона: Пилар Эскер

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