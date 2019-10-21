Видеофакт. Российский полицейский избил мигранта и заставил того приседать без трусов

Сотрудник полиции ОМВД Реутова избил гражданина Таджикистана, который снимал его на камеру смартфона.

«Че, пе****о, дох*я пересмотрел ютуба? А? Ишак? Ты че так базаришь нах*й? Ты пе****о, блядь, еб***е. Ты че, блядь? А, сука? Тебе че, блядь, еб*ло разбить? Чучело еб***е. Смотри, бл*дь, и запоминай, г****н, ты в Реутове, понял? Ты куда попал, в какую страну, бл*дь. Может, у тебя говна найти, блядь, пару грамм?» — это фрагмент записи из отделения, которая сохранилась у задержанного, передает currenttime.tv .

По словам Абдурахима Намазова, это действие происходило в здании ОМВД Реутова. Незадолго до инцидента полицейские остановили его машину. Они отказались назвать причину, почему его остановили, говорит Абдурахим, поэтому он решил снять происходящее на телефон. Позже полицейские вскрыли телефон и удалили эту запись, но вот другую запись беседы, не заметили.

Фрагмент аудио: Сотрудник ОМВД: «Ты, бл*дь, не у себя в стране, понял? Ты сюда в гости приехал». Абдурахим: «На работу приехал». Сотрудник ОМВД: «Нех*й тебе здесь работать, езжай в свою страну и работай. Там снимай своих полицейских, понял, бл*дь?»

Абдурахим говорит, что за десять лет в России столкнулся с подобным отношением впервые. По его словам, полицейский его всячески унижал: он нанес ему несколько ударов в область груди, заставил снять нижнее белье и приседать, все это Абдурахим делал под непрерывные оскорбления. Он также утверждает, что полицейский потребовал у Абдрахима трудовой договор.

Вытащил в угол и начал бить кулаками

«Я говорю: "Зачем вам трудовой договор?" Они говорят: "У тебя должен быть, ты должен с собой носить". Я им говорю: "Так не пойдет, давайте, я сниму вас". Я вытащил телефон и начал снимать. И потом [они меня] довезли до отделения. [Полицейский мой] телефон отложил, уже начал душить, за шею взял, вытащил в угол и начал бить кулаками», — вспоминает Намазов.

Абдурахим написал заявление в Следственный комитет и Отдел собственной безопасности на этого сотрудника.