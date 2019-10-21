Лукашенко посетит Казахстан в конце октября

Официальный визит главы Беларуси в Нур-Султан состоится 24-25 октября.

По сообщению пресс-службы президента, Александр Лукашенко и Касым-Жомарт Токаев обсудят развитие межгосударственных отношений с акцентом на расширение торгово-экономического взаимодействия.

Переговоры пройдут в узком и расширенном составах. На них рассмотрят «перспективы расширения промышленной кооперации, наращивания сотрудничества в различных отраслях экономики, в том числе в сельском хозяйстве, транспорте и логистике, нефтехимическом комплексе, сфере высоких технологий».

В эти же дни в Нур-Султане состоится казахстанско-белорусский бизнес-форум. Планируется также открытие нового комплекса зданий белорусской дипмиссии.