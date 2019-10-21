Фотофакт. Фура DAF сгорела на МКАД

/ Общество
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Инцидент произошел утром 21 октября.

Фото: МЧС

По информации МЧС, огонь уничтожил кабину и повредил полуприцеп тягача. Причину возгорания пока не установили.

Водитель не пострадал.
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Тэги: фура МКАД Город: Минск

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