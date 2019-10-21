Фотофакт. Фура DAF сгорела на МКАД 21.10.2019 / 10:38 / Общество Просмотров: 191 A- A+ Инцидент произошел утром 21 октября. Фото: МЧС По информации МЧС, огонь уничтожил кабину и повредил полуприцеп тягача. Причину возгорания пока не установили. Водитель не пострадал. Оценка: Средняя: 1 ( голосов: 1 )Оценить Подпишитесь на наш канал в Тэги: фура МКАД Город: Минск Другие материалы на эту тему: Лукашенко поручил обсадить Куропаты по периметру туями «Страшно отпускать детей». Деревня за МКАДом страдает из-за километровых пробок На МКАД закрыли два путепровода: огромные пробки и несколько ДТП в день Шорец открыл путепровод на МКАД — на месяц позже обещанного и не весь