На военных учениях, которыми руководил Путин, произошла нештатная ситуация

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Инцидент произошел 17 октября на финальном этапе учений стратегических ядерных сил «Гром-2019».

Об этом сообщает российская газета «Ведомости» со ссылкой на два источника, близких к министерству обороны России.

Атомный подводный крейсер К-44 «Рязань» осуществил лишь один пуск межконтинентальной баллистической ракеты, а не два, как было запланировано и объявлено на брифинге 14 октября. Вторая ракета не вышла из шахтной пусковой установки, в итоге подлодка вернулась в пункт постоянного базирования с неотстрелянной ракетой, рассказали источники издания.

Атомный подводный крейсер «Рязань» остается на вооружении с 1977 года, тогда как остальные подводные лодки этого типа утилизированы или ждут утилизации. Осечки с баллистической ракетой советского производства Р-29Р также возможны, поскольку она находится на вооружении уже более 40 лет.
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Тэги: атомная подлодка военные учения Минобороны РФ Персона: Владимир Путин

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