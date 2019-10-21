На военных учениях, которыми руководил Путин, произошла нештатная ситуация
Инцидент произошел 17 октября на финальном этапе учений стратегических ядерных сил «Гром-2019».
Об этом сообщает российская газета
Атомный подводный крейсер К-44 «Рязань» осуществил лишь один пуск межконтинентальной баллистической ракеты, а не два, как было запланировано и объявлено на брифинге 14 октября. Вторая ракета не вышла из шахтной пусковой установки, в итоге подлодка вернулась в пункт постоянного базирования с неотстрелянной ракетой, рассказали источники издания.
Атомный подводный крейсер «Рязань» остается на вооружении с 1977 года, тогда как остальные подводные лодки этого типа утилизированы или ждут утилизации. Осечки с баллистической ракетой советского производства Р-29Р также возможны, поскольку она находится на вооружении уже более 40 лет.