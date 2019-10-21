В Беларуси начался очередной этап переписи населения

К работе приступили переписчики: они будут посещать дома тех, кто не прошел перепись через интернет или на стационарных участках, сообщил Национальный статистический комитет.

В этом году переписчики будут заполнять анкеты на планшетах. У них также должны быть удостоверение и сумка со специальным логотипом.

Работа переписчиков и стационарных участков продлится по 30 октября.

По данным Белстата, в переписи через интернет, которая проходила с 14 по 18 октября, приняли участие 2 млн 24 тыс. человек.