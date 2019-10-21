Жительница Молодечно выдумала историю о нападении ради больничного

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В милицию поступило сообщение от 25-летней женщины якобы о нападении на нее в парке.

По информации пресс-службы УВД Миноблисполкома, заявительница сказала, что на нее напал неизвестный мужчина, похитил сумку с 50 рублями и порезал ей руки.

Позже она призналась, что выдумала историю о нападении ради того, чтобы попасть в больницу. А порезы нанесла себе сама, взяв кухонный нож у соседа.

Заведомо ложный донос грозит лишением свободы до пяти лет.
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Тэги: ложный донос милиция больничный Город: Молодечно

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