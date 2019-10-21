В Минске может появиться еще 100-150 «умных» остановок. На очереди — Заводской район

В Минске будут реализованы еще пять проектов «умных остановок» — разработчики планируют привлечь для этой цели 500 000 долларов. На данный момент ведется работа по созданию остановок в Заводском районе, сообщает dev.by .

Андрей Сущеня, коммерческий директор компании «ГИГ инвест», которая занимается созданием «умных остановок» в Беларуси, рассказал, что в данный момент готовится решение по Заводскому району, где компания примет участие в аукционах за право аренды шести площадок.

Он отметил, что предприятие «Столичный транспорт и связь» в ближайшие несколько лет ожидает появления в столице 100 — 150 «умных» остановок. Однако, по словам руководителя, компания не будет спешить, пока не определится с функционалом. Он также добавил, что это другой объём инвестиций, хотя некоторые банки — не только в Беларуси, но и в России, — уже готовы выступить инвесторами.

Первая «умная остановка» в Минске — часть проекта «Код города», — была установлена возле станции метро «Немига». Инвестиции в нее составили более 100 000 долларов.

Остановка оснащена сенсорным табло с расписанием движения транспорта, с возможностью задать маршрут и выбрать транспорт; USB-портами для зарядки гаджетов; экраном для вызова такси; вендинговыми автоматами; бесплатным Wi-Fi. Есть банкомат и инфокиоск.

Как рассказал Андрей Сущеня, площадка под остановку возле метро «Немига» была получена через аукцион, сроком на пять лет с первоочередным правом на продление аренды. Право заключить договор аренды участка на Немиге обошлось в 10 000 евро, ежемесячный платёж составляет 550—560 рублей. Изначально проект рассчитывали окупить за 3,8 года, сейчас предполагаемый срок увеличился до 5 лет.

Фото предоставлены компанией «ГИГ Инвест»