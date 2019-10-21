Милиция установила личности прыгавших по автомобилю в Каменной Горке

Инцидент произошел утром 13 октября на автомобильной стоянке, расположенной на улице Люцинской.

Молодые люди ходили по крыше автомобиля и оторвали щетку стеклоочистителя, уточнили в ГУВД Мингорисполкома.

Хулиганами оказались 30-летний мужчина, 18-летняя девушка и ее 15-летняя сестра. По словам задержанных, они повредили автомобили, потому что были пьяны и в хорошем настроении.

Молодым людям может грозить наказание в виде ареста, или ограничения свободы на срок до трех лет, или лишения свободы на срок от одного года до шести лет.