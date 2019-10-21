Директора витебской фирмы задержали по подозрению в организации финансовой пирамиды

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Сотрудникам ГУБОПиК известно о десятках пострадавших, которые лишились своих сбережений в надежде получить крупную прибыль от вложений «под процент».

По информации пресс-службы МВД, общий ущерб потерпевших составляет порядка 600 тысяч рублей.

В финансовых махинациях подозревается 41-летний уроженец Витебского района, который с 2017 по 2019 годы выманивал у людей деньги под предлогом выплаты дивидендов: до 60% от вложений ежемесячно.

Вкладчики думали, что инвестируют в высокодоходные проекты по поставкам продуктов. На самом деле фигурант не занимался хозяйственной деятельностью, а дивиденды выплачивал за счет финансовых поступлений новых клиентов.

Оперативники и следователи устанавливают других потерпевших. Владеющих информацией об этом просят позвонить по телефонам: +37529-591-38-91, 80212-67-00-40, 66-50-44, 102.
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Тэги: финансовая пирамида мошенник Город: Витебск

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