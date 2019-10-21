Водитель погиб под своим микроавтобусом после столкновения с легковым авто возле Гродно

ДТП произошло днем 21 октября вблизи деревни Каменная Русота.

Как сообщили в областной ГАИ, 74-летний водитель Mazda при выезде со второстепенной дороги не пропустил грузовой микроавтобус Volkswagen, который ехал по трассе Гродно — Поречье в сторону областного центра. После столкновения последний вылетел в кювет и опрокинулся на бок.

В результате ДТП 53-летний водитель микроавтобсуса оказался зажат под автомобилем. От полученных травм он умер на месте происшествия.