Лукашенко о Мулявине: этот русский россиянин научил нас разговаривать на белорусском языке

Александр Лукашенко в ходе встречи 21 октября в Минске с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым поблагодарил руководство этого российского региона за помощь в изготовлении и установке в Минске памятника народному артисту СССР и Беларуси, руководителю ансамбля «Песняры» Владимиру Мулявину.

Фото: president.gov.by

Памятник Мулявину, уроженцу Свердловска, был открыт в Минске 17 августа 2017 года. Помощь в его изготовлении и установке оказало правительство Свердловской области и лично Евгений Куйвашев.

«Ваш подарок — памятник — дорогого стоит, — цитирует Лукашенко его пресс-служба. — Мы внимательно относимся к памяти Владимира Мулявина, поддерживаем все его творчество. Это наша общая гордость — Володя Мулявин, которого я очень хорошо знал, с которым был очень дружен. После националистического угара (несколько лет в Беларуси и это было) мне пришлось его как нашего, русского человека, поднимать на высоту. Я белорусам сказал, что этот русский россиянин научил нас разговаривать на белорусском языке».

По мнению главы государства, в гуманитарной сфере «широкое поле для сотрудничества между Беларусью и Свердловской областью».

Лукашенко подчеркнул, что Беларусь открыта для диалога по любым интересующим вопросам. «Мы настроены максимально быстро выйти на конкретные договоренности. Знайте, если мы о чем-то договоримся, по исполнению никогда не будет никаких задержек», — добавил он.