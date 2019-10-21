Белорусского писателя посмертно номинировали на самую престижную премию в сфере детской литературы

Петра Васюченко посмертно номинировали на ALMA Astrid Lindgren Memorial Award.

Список номинантов был объявлен на Международной книжной выставке во Франкфурте. Среди них впервые оказался автор из Беларуси — исследователь литературы и писатель Петр Васюченко, сообщает TUT.by .

Петр Васюченко — белорусский литературовед и писатель, автор многочисленных литературоведческих исследований, пьес. Он умер 25 августа 2019 года, ему было 60 лет.

ALMA Astrid Lindgren Memorial Award была основана в честь шведской детской писательницы Астрид Линдгрен. По престижности ее приравнивают к «нобелю» в детской литературе. Вручение премии пройдет 31 марта 2020 года на книжной ярмарке детской литературы в Болонье.