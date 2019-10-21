Экономисты предлагают начать приватизацию малых предприятий в Беларуси

На прошлой неделе Научно-исследовательский экономический институт (НИЭИ) Министерства экономики сообщил, что подавляющее большинство госпредприятий вносят незначительный вклад в экономику страны и внес предложение — начать малую приватизацию.

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Директор НИЭИ Минэкономики Юлия Медведева отметила, что сегодня около 70% всех коммерческих организаций госсектора можно классифицировать как микро-, малые и средние, причем в совокупности вклад этих организаций в валовую добавленную стоимость составляет менее 1%. В связи с этим она указала на необходимость малой приватизации в Беларуси, которая бы позволила улучшить количественную и качественную структуру госсектора, сообщает БелаПАН .

Предложение НИЭИ Минэкономики в данной части поддерживают и научные сотрудники Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC). В частности, эксперт BEROC Олег Мазоль заметил, что малая приватизация позволит привлечь более эффективных собственников и добавил, что чем больше приватизация будет откладываться, тем меньше от нее получит государство.

Однако эксперты отмечают, что несмотря на формальное разрешение приватизации в Беларуси, условия приватизационных сделок в большинстве случаев инвесторов не устраивают.

Научный сотрудник BEROC Мария Акулова отметила, что и ранее небольшие, не стратегические, не градообразующие предприятия выставлялись на продажу, но из-за условий ни один проект в рамках так называемой пилотной приватизации реализован не был. Инвесторы и государство договориться не смогли.

Мария Акулова уверена, что учитывая низкую эффективность госсектора, Беларусь придет к приватизации рано или поздно. Однако, заметила эксперт, чем дальше по времени откладывается процесс, тем выше вероятность, что вместо государственных активов придется продавать просто стены.