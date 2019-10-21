ЕБРР проведет в Минске практическую конференцию по складской логистике

15 ноября в Минске состоится специализированная практическая конференция «Логистика: вызовы и возможности». Ее организатором является Европейский банк реконструкции и развития при поддержке Европейского союза.

Конференция «Логистика: вызовы и возможности» пройдет в рамках программы «Консультации для малого бизнеса в Беларуси», которая реализуется ЕБРР при финансировании EU4Business -- инициативы Европейского союза, направленной на поддержку малого и среднего предпринимательства в странах Восточного партнерства. В фокусе конференции окажутся актуальные вопросы организации складской логистики.

Участниками и спикерами мероприятия станут как ведущие зарубежные консультанты, так и отечественные эксперты в сфере логистики, среди которых — международные консультанты ЕБРР Андреас Дюр, директор xpertlog GmbH (Австрия) и старший исполнительный партнер Lubandy Logistic Services e.U. Роберт Любанди (Австрия), а также ведущий банкир сектора производства и услуг ЕБРР Юрий Сериков (Беларусь).

Главной особенностью предстоящей конференции станет ее прикладной характер: ее участникам будут представлены практические кейсы из практики белорусских и зарубежных компаний, на примере которых будут даны экспертные рекомендации по повышению логистического потенциала предприятий.

Отдельный блок программы будет посвящен вкладу ЕБРР в развитие отрасли и обзору имеющихся в распоряжении этого института инвестиционных и консультационных инструментов.