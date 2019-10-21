В Минск приедет президент Кубы

Президент Кубы Мигель Марио Диас-Канель Бермудес 22 октября посетит Беларусь, сообщили БелаПАН в диппредставительстве этой страны в Минске.

Президент Кубы. Фото: presidencia.gob.cu

Программа официального визита пока не разглашается, заявили в посольстве.

По неофициальной информации, состоится встреча кубинского президента с Александром Лукашенко.

Как сообщили в Белорусской торгово-промышленной палате, 21 октября, накануне визита президента Кубы, БелТПП посетит вице-президент кубинского правительства Рикардо Кабрисас Руис. В ходе встречи с председателем БелТПП Владимиром Улаховичем, руководителями ведущих белорусских промышленных предприятий — генеральным директором ОАО «БЕЛАЗ» Петром Пархомчиком, генеральным директором ОАО «МАЗ» Валерием Иванковичем, первым заместителем генерального директора ОАО «МТЗ» Тарасом Мурогом — будут обсуждены перспективы работы белорусских компаний на кубинском рынке, возможности создания совместных предприятий, механизмы продвижения взаимной торговли и другие вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

14 октября Александр Лукашенко в поздравлении Мигелю Марио Диас-Канелю Бермудесу с избранием на эту должность выразил уверенность, что он «сможет сохранить и приумножить достижения кубинского государства, стать гарантом обороны интересов народа, будет последовательно отстаивать право страны на самостоятельное развитие». «Подтверждаю, что Беларусь для Кубы является хорошим и надежным другом. Рассчитываю, что плодотворное и взаимовыгодное двустороннее сотрудничество продолжит динамично расширяться», — подчеркнул он.

Напомним, Лукашенко был на Кубе с официальными визитами дважды — в 2000 и 2012 годах. Кроме того, в 2006 году он участвовал в саммите Движения неприсоединения, который проходил на Кубе.

По данным Белстата, товарооборот Беларуси и Кубы в январе—августе 2019 года составил 9 млн 585,2 тыс. долларов, что на 23,5% меньше, чем за аналогичный прошлогодний период. Экспорт снизился на 25,1% до 8 млн 344,2 тыс., импорт — на 10,6% до 1 млн 241 тыс. долларов. Положительное сальдо составило 7 млн 103,2 тыс. долларов.