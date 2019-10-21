Ольга Бузова привезет в Минск свою новую концертную программу

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Ольга Бузова возвращается в Минск с новой концертной программой. Шоу «Принимай меня» состоится 22 февраля в Falcon Club Arena.

Много критикуемая, но при этом не теряющая популярность Ольга Бузова уже дважды выступала в Минске с сольными концертами. Впервые это случилось 8 ноября 2018 года в Prime Hall. Бузова собрала полный зал, однако многие пришедшие были неприятно удивлены тем, что Ольга пела под фонограмму.

На следующий год для сольного концерта Бузовой в Минске была выбрана более вместительная площадка — Falcone Club. Сюда же популярная исполнительница приедет и на этот раз.

«Принимай меня» — это название второго сольного альбома Бузовой. Альбом состоит из 14 треков, на пять из них были сняты видеоклипы.

Билеты стоят от 39 до 69 рублей на трибуны и 64 рубля — на танцпол. Самые дорогие места — в фанзоне, по 99 рублей. В продаже осталось совсем немного билетов.
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Тэги: российская попса Персона: Ольга Бузова Город: Минск

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