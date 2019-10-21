«Росатом» построит под Минском центр ядерных исследований и технологий

Национальная академия наук Беларуси продолжает обсуждать с российской государственной корпорацией «Росатом» возможность создания центра ядерных исследований и технологий (ЦЯИТ) на базе многофункционального исследовательского ядерного реактора.

Модель центра ядерных исследований и технологий, который «Росатом» строит в Боливии. Иллюстрация: rosatom.ru

Как сообщает БелаПАН со ссылкой на пресс-службу «Росатома», центр планируется построить в Объединенном институте энергетических и ядерных исследований «Сосны» под Минском. Как говорится в сообщении российской госкорпорации, он может быть оснащен исследовательской ядерной установкой с многоцелевым реактором бассейнового типа мощностью до 20 МВт, радиохимическим комплексом для обращения с нарабатываемыми на исследовательском реакторе медицинскими изотопами, материаловедческим комплексом для послереакторных исследований конструкционных материалов и образцов, участком для ядерного легирования кремния, а также инженерно-технологическим комплексом.

20 ноября 2018 года в НАНБ прошел семинар, посвященный созданию ЦЯИТ на базе многофункционального исследовательского ядерного реактора. Во встрече приняли участие представители различных министерств и ведомств, научно-исследовательских организаций Беларуси и «Росатома».

На открытии семинара первый заместитель председателя президиума НАНБ Сергей Чижик отметил, что «сооружение реактора и научного центра на его базе позволит внести существенный вклад в эффективность и безопасность эксплуатации сооружаемой Белорусской АЭС». По его мнению, на базе центра возможно «готовить кадры для атомной станции, выполнять различные исследования в области ядерной энергетики, производить востребованную радиоизотопную продукцию, работать над совершенствованием методологии радиационного контроля и экологического мониторинга».

В свою очередь президент компании «Русатом Оверсиз» (входит в состав «Росатома») Евгений Пакерманов заявил, что реализация проекта по сооружению ЦЯИТ на базе многофункционального исследовательского ядерного реактора даст возможность для дальнейшего развития ряда секторов экономики Беларуси, в том числе промышленности и сельского хозяйства, а также здравоохранения.

«Росатом» обладает значительным опытом проектирования, строительства, эксплуатации, обслуживания и модернизации исследовательских реакторов, и мы рассчитываем, что в ближайшее время будут достигнуты договоренности о создании центра в Республике Беларусь», — отметил Пакерманов.