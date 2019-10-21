В Минске разыскивается пропавший мужчина — инвалид II группы

В Минске разыскивается мужчина — Карманов Алексей Михайлович, родившийся 20 октября 1992 года. Мужчина — инвалид II группы, дезориентирован и страдает провалами в памяти, сообщается в аккаунте поисково-спасательного отряда «Ангел» Вконтакте.

16 октября 2019 года в 10:00 он вышел из дома в неизвестном направлении и пропал. Установлено, что 18 октября в 3:30 находился вблизи ул. Орловская, д. 58. Местонахождение пропавшего до сих пор неизвестно.

Мужчина проживает по адресу: Минск, ул. Полевая, 36.











